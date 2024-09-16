Беляновская Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляновская Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляновский Александр Вениаминович

Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Беляновская Варвара Александровна

Отец ребёнка: Беляновский Александр Вениаминович

Место жительства
Около 1885 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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