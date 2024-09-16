Беляновская Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Беляновская Варвара Александровна
Отец ребёнка: Беляновский Александр Вениаминович
Место жительства
Около 1885 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно