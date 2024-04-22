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Асанов Трофим Пахомов

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Асанов Пахом Васильев

Мать: Асанова Анна

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Асанова Катерина Трофимова

Мать ребёнка: Асанова Акулина Сергеева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Асанова Прасковья Трофимова

Мать ребёнка: Асанова Акулина Сергеева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 632
Рождение ребёнка
1838

Сын: Асанов Иван Трофимов

Мать ребёнка: Асанова Акулина Сергеева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 18
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Акулина Сергеева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Смерть
Неизвестно
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