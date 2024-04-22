Асанов Трофим Пахомов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Асанов Пахом Васильев
Мать: Асанова Анна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Асанова Катерина Трофимова
Мать ребёнка: Асанова Акулина Сергеева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Асанова Прасковья Трофимова
Мать ребёнка: Асанова Акулина Сергеева
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 632
Рождение ребёнка
1838
Сын: Асанов Иван Трофимов
Мать ребёнка: Асанова Акулина Сергеева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 18
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Акулина Сергеева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Смерть
Неизвестно