Асанова Акулина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1804
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 18
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Асанова Катерина Трофимова
Отец ребёнка: Асанов Трофим Пахомов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Асанова Прасковья Трофимова
Отец ребёнка: Асанов Трофим Пахомов
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 632
Рождение ребёнка
1838
Сын: Асанов Иван Трофимов
Отец ребёнка: Асанов Трофим Пахомов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 18
Бракосочетание
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Смерть
Неизвестно