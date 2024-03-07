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Асанова Акулина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 18
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Асанова Катерина Трофимова

Отец ребёнка: Асанов Трофим Пахомов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Асанова Прасковья Трофимова

Отец ребёнка: Асанов Трофим Пахомов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 632
Рождение ребёнка
1838

Сын: Асанов Иван Трофимов

Отец ребёнка: Асанов Трофим Пахомов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 18
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Трофим Пахомов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Смерть
Неизвестно
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