Макарова (Иванова) Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1928
Рождение ребёнка
15.08.1956
Дочь: Макарова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Макаров Александр Иванович
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Шимолина Марина Александровна
Отец ребёнка: Макаров Александр Иванович
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно