Макарова (Иванова) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Иванова) Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1928

Отец: Иванов Алексей

Мать: Иванова (Медынина) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1956

Дочь: Макарова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Макаров Александр Иванович

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Шимолина Марина Александровна

Отец ребёнка: Макаров Александр Иванович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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