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Макаров Александр Иванович

Место рождения

Частоозерье, Частоозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

06.12.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1927

Отец: Макаров Иван Андреевич

Мать: Макарова Елена Петровна

Частоозерье, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.08.1956

Дочь: Макарова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Макарова (Иванова) Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Шимолина Марина Александровна

Мать ребёнка: Макарова (Иванова) Лидия Алексеевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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