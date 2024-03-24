Макаров Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения06.12.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1927
Отец: Макаров Иван Андреевич
Мать: Макарова Елена Петровна
Рождение ребёнка
15.08.1956
Дочь: Макарова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Макарова (Иванова) Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Шимолина Марина Александровна
Мать ребёнка: Макарова (Иванова) Лидия Алексеевна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно