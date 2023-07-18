Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Потап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1911

Дочь: Осина Устинья

Мать ребёнка: Анна

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.10.1913

Дочь: Пичугина Прасковья

Мать ребёнка: Анна

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1948

Сын: Маслов Михаил

Мать ребёнка: Анна

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Дмитрий (Митя)

Мать ребёнка: Анна

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монакова Анна (Леля)

Мать ребёнка: Анна

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Осип

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Степан

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно