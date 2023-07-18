Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслов Потап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1911
Дочь: Осина Устинья
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
22.10.1913
Дочь: Пичугина Прасковья
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Маслов Михаил
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монакова Анна (Леля)
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Осип
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Степан
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно