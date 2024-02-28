Гайдай (Ткаченко) Лукерья (Гликерия) Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдай (Ткаченко) Лукерья (Гликерия) Харитоновна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
31.01.1888

Муж: Гайдай Дмитрий Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHM-G?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XH1-KP8S
Рождение ребёнка
03.10.1892

Дочь: Гайдай Харитина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гайдай Дмитрий Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ4G-L?cc=4133834
Рождение ребёнка
06.12.1896

Дочь: Гайдай Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Гайдай Дмитрий Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9QDM-K?cc=4133834
Рождение ребёнка
07.11.1901

Сын: Гайдай Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Гайдай Дмитрий Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-599S-Z?cc=4133834
Рождение ребёнка
16.01.1913

Сын: Гайдай Самуил Дмитриевич

Отец ребёнка: Гайдай Дмитрий Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQWV-K?cc=4133834
Смерть
Неизвестно
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