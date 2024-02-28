Гайдай (Ткаченко) Лукерья (Гликерия) Харитоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1888
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHM-G?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XH1-KP8S
Рождение ребёнка
03.10.1892
Дочь: Гайдай Харитина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гайдай Дмитрий Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ4G-L?cc=4133834
Рождение ребёнка
06.12.1896
Дочь: Гайдай Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Гайдай Дмитрий Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9QDM-K?cc=4133834
Рождение ребёнка
07.11.1901
Отец ребёнка: Гайдай Дмитрий Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-599S-Z?cc=4133834
Рождение ребёнка
16.01.1913
Отец ребёнка: Гайдай Дмитрий Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQWV-K?cc=4133834
Смерть
Неизвестно