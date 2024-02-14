Аминева Хапаза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминева Хапаза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аминева) Марьям Хабибулловна

Отец ребёнка: Аминев Хабибулла

Рождение ребёнка
25.06.1922

Дочь: Хамитова (Аминева) Мунира Хабибулловна

Отец ребёнка: Аминев Хабибулла

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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