Аминева Хапаза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аминева) Марьям Хабибулловна
Отец ребёнка: Аминев Хабибулла
Рождение ребёнка
25.06.1922
Дочь: Хамитова (Аминева) Мунира Хабибулловна
Отец ребёнка: Аминев Хабибулла
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно