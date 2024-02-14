(Аминева) Марьям Хабибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аминева) Марьям Хабибулловна

Место рождения

д.Четырман Фёдоровского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аминев Хабибулла

Мать: Аминева Хапаза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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