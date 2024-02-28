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Благинин Иван Михайлов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Благинин Михайло Исаков

Мать: Благинина Ирина Иванова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Благинина Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Благинина Парасковья Иванова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Благинина Вера Иванова

Мать ребёнка: Благинина Парасковья Иванова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Благинина Митродора Иванова

Мать ребёнка: Благинина Парасковья Иванова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Благинина Аграфена Иванова

Мать ребёнка: Благинина Парасковья Иванова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Парасковья Иванова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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