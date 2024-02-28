Благинин Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Благинин Михайло Исаков
Мать: Благинина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Благинина Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Благинина Парасковья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Благинина Вера Иванова
Мать ребёнка: Благинина Парасковья Иванова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Благинина Митродора Иванова
Мать ребёнка: Благинина Парасковья Иванова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Благинина Аграфена Иванова
Мать ребёнка: Благинина Парасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно