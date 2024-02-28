Ксения Иванова
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Иван Семёнов
Мать: Наталья Евдокимова
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1769 ст.
Муж: Филипп Максимов
Рождение ребёнка
20.04.1770 ст.
Сын: Фёдор Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Максимов
Рождение ребёнка
16.04.1773 ст.
Дочь: Ирина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Максимов
Смерть
Неизвестно