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Ксения Иванова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Иван Семёнов

Мать: Наталья Евдокимова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1769 ст.

Муж: Филипп Максимов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.04.1770 ст.

Сын: Фёдор Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Максимов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1773 ст.

Дочь: Ирина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Максимов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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