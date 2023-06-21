Семакова (Пугина) Матрёна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Пугин Филипп Степанович
Мать: Пугина Федора
Рождение ребёнка
04.02.1919
Дочь: Федосеева Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Семаков Василий
Михайловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.01.1928
Сын: Семаков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Семаков Василий
Рождение ребёнка
10.10.1931
Сын: Семаков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Семаков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семаков Василий
Смерть
1977