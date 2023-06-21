Семакова (Пугина) Матрёна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакова (Пугина) Матрёна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Пугин Филипп Степанович

Мать: Пугина Федора

Рождение ребёнка
04.02.1919

Дочь: Федосеева Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Семаков Василий

Михайловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.01.1928

Сын: Семаков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Семаков Василий

Рождение ребёнка
10.10.1931

Сын: Семаков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Семаков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семаков Василий

Смерть
1977