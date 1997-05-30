Федосеева (Семакова) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Семакова) Ксения Васильевна

Место рождения

Михайловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.02.1919

Дата смерти

30.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1919

Отец: Семаков Василий

Мать: Семакова Матрёна Филипповна

Михайловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.06.1948

Сын: Федосеев Василий

Отец ребёнка: не указан

Холмогорская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
22.06.1949

Муж: не указан

Холмогорская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.07.1951

Дочь: Артемьева Галина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
30.05.1997
Самодед, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Похороны
Неизвестно
Самодед, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область