Федосеева (Семакова) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1919
Дата смерти30.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1919
Отец: Семаков Василий
Рождение ребёнка
15.06.1948
Сын: Федосеев Василий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
22.06.1949
Муж: не указан
Рождение ребёнка
19.07.1951
Дочь: Артемьева Галина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
30.05.1997
Похороны
Неизвестно