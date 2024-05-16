Рухлин Василий Фролович 14.01.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рухлин Василий Фролович

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Место рождения

Авдотьино, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.01.1912

Дата смерти

27.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1912

Отец: Рухлин Фрол Михайлович

Мать: Баринова Марфа

Авдотьино, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рухлина (Бирюкова) Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Рухлин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Рухлина (Бирюкова) Наталья Антоновна

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1938

Сын: Рухлин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Рухлина (Бирюкова) Наталья Антоновна

Глотовка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1943

Дочь: Акимова (Рухлина) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Рухлина (Бирюкова) Наталья Антоновна

Глотовка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
погибла в пожаре
Смерть
27.03.1990
Глотовка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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