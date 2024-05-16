Рухлин Василий Фролович
Место рождения
Дата рождения14.01.1912
Дата смерти27.03.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1912
Отец: Рухлин Фрол Михайлович
Мать: Баринова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Рухлин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Рухлина (Бирюкова) Наталья Антоновна
Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1938
Мать ребёнка: Рухлина (Бирюкова) Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
16.04.1943
Дочь: Акимова (Рухлина) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Рухлина (Бирюкова) Наталья Антоновна
погибла в пожаре
Смерть
27.03.1990