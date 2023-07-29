Иванов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1952
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1952
Отец: Иванов Михаил Афанасьевич
Мать: Иванова Анна Филиповна
Рождение ребёнка
22.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
06.02.1986
Дочь: Иванова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Иванова Валентина Федоровна