Иванов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1952

Отец: Иванов Михаил Афанасьевич

Мать: Иванова Анна Филиповна

Рождение ребёнка
22.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
06.02.1986

Дочь: Иванова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Федоровна