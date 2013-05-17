Иванова (Якушева) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1952
Дата смерти17.05.2013
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1952
Отец: Якушев Фёдор Давыдович
Рождение ребёнка
22.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1986
Дочь: Иванова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр Михайлович
Смерть
17.05.2013