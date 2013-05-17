Иванова (Якушева) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Якушева) Валентина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1952

Дата смерти

17.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1952

Отец: Якушев Фёдор Давыдович

Мать: Якушева Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
22.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
06.02.1986

Дочь: Иванова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр Михайлович

Смерть
17.05.2013
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