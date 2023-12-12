(Эльяс) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Эльяс) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вильсон Владимир

Отец ребёнка: Вильсон Август

Ленинградская обл., с. Никорено
Рождение ребёнка
05.09.1910

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Вильсон Август

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильсон Рудольф Августович

Отец ребёнка: Вильсон Август

Смерть
1928
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