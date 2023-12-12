(Эльяс) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Вильсон Владимир
Отец ребёнка: Вильсон Август
Ленинградская обл., с. Никорено
Рождение ребёнка
05.09.1910
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Вильсон Август
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вильсон Рудольф Августович
Отец ребёнка: Вильсон Август
Смерть
1928