Вильсон Владимир
Место рожденияЛенинградская обл., с. Никорено
Дата рождения1908
Дата смерти07.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Вильсон Август
Мать: ?
Ленинградская обл., с. Никорено
Рождение ребёнка
1935
Сын: Вильсон Борис
Мать ребёнка: Вильсон Анфиса (Физа) А.
Совершение преступления
08.04.1938
Вильсон Владимир Августович (7 том Книни Памяти): Род. в 1908 г., с. Кикирино Санкт-Петербургской губ., эстонец, житель г. Сретенск Сретенского р-на Читинской обл. Работал в железнодорожной милиции, м... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1939 и 1942
Сын: Вильсон Шурик
Мать ребёнка: Вильсон Анфиса (Физа) А.
Рождение ребёнка
Между 1939 и 1942
Сын: Вильсон Рудик
Мать ребёнка: Вильсон Анфиса (Физа) А.
Рождение ребёнка
До 1939
Сын: Вильсон Владимир
Мать ребёнка: Вильсон Анфиса (Физа) А.
Военная служба
?.08.1941
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Место службы 242 гв. сп 82 гв. сд Воинское звание сержант Название источника донесения ЦАМО Номер фонда источника информации 6713 Номер описи источника информации 429511 Номер дела источника информаци... Показать все
Место жительства
Неизвестно
п. Станционный
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50206219/
Смерть
07.12.1942
Госпиталь ППГ 2326
Причина смерти: На войне, погиб под Сталинградом | ранен 03-12-1942, поступил в госпиталь 04-12-1942
Похороны
Неизвестно
Клетско-Почтовский, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
гражданское кладбище, братская могила №7 от южного края могилы 6-ой во втором ряду считая сверху