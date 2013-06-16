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Щедрина Александра Дмитриевна
Щедрина Александра Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.06.2013
Пол
Женский
Отец
Щедрин Дмитрий Михайлович
1981 г.р.
Мать
Чижова Анастасия Сергеевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.2013
Отец:
Щедрин Дмитрий Михайлович
Мать:
Чижова Анастасия Сергеевна
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