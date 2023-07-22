Чижова Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1986
Отец: Чижов Сергей Анатольевич
Мать: Чижова Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
16.06.2013
Дочь: Щедрина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Щедрин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
03.10.2015
Дочь: Щедрина Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Щедрин Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно