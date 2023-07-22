Чижова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1986

Отец: Чижов Сергей Анатольевич

Мать: Чижова Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
16.06.2013

Дочь: Щедрина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Щедрин Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
03.10.2015

Дочь: Щедрина Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Щедрин Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щедрин Дмитрий Михайлович

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