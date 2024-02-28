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Бабкин Сергей Александрович

Место рождения

Гродно, Гродненская область

Дата рождения

25.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1979

Отец: Бабкин Александр Алексеевич

Мать: Бабкина Ирина Владимировна

Гродно, Гродненская область
Бракосочетание
03.09.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.01.2008

Сын: Бабкин Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.01.2008

Дочь: Бабкина Яна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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