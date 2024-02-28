Бабкин Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения25.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1979
Бракосочетание
03.09.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.2008
Сын: Бабкин Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.2008
Дочь: Бабкина Яна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности