Обухова Александра Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Парасковья Степановна
Отец ребёнка: Обухов Стефан Филиппович
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1811 ст.
Дочь: Агафия Степановна
Отец ребёнка: Обухов Стефан Филиппович
Рождение ребёнка
22.10.1816 ст.
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Обухов Стефан Филиппович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Обухова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Обухов Стефан Филиппович
Рождение ребёнка
23.01.1821 ст.
Отец ребёнка: Обухов Стефан Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834