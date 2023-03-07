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Обухова Александра Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Парасковья Степановна

Отец ребёнка: Обухов Стефан Филиппович

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1811 ст.

Дочь: Агафия Степановна

Отец ребёнка: Обухов Стефан Филиппович

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1816 ст.

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Обухов Стефан Филиппович

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Обухова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Обухов Стефан Филиппович

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1821 ст.

Сын: Обухов Кир Степанович

Отец ребёнка: Обухов Стефан Филиппович

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Стефан Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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