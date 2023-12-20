Бутынина Васса Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутынина Васса Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1902

Дочь: Бутынина Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Бутынин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
23.08.1906

Дочь: Бутынина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Бутынин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
02.09.1910

Дочь: Гуськова София Ивановна

Отец ребёнка: Бутынин Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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