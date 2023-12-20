Бутынина Васса Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1902
Дочь: Бутынина Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Бутынин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
23.08.1906
Дочь: Бутынина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Бутынин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
02.09.1910
Дочь: Гуськова София Ивановна
Отец ребёнка: Бутынин Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно