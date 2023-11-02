Хлёса (Олейник) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Олейник Григорий
Мать: Олейник Домна
Бракосочетание
26.04.1906
Рождение ребёнка
17.10.1910
Сын: Халёса Иосиф
Отец ребёнка: Халёса Лазарь Романович
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Халёса Иван
Отец ребёнка: Халёса Лазарь Романович
Смерть
После 1943