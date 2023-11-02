Хлёса (Олейник) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлёса (Олейник) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1943

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олейник Григорий

Мать: Олейник Домна

Бракосочетание
26.04.1906

Муж: Халёса Лазарь Романович

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.10.1910

Сын: Халёса Иосиф

Отец ребёнка: Халёса Лазарь Романович

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Халёса Иван

Отец ребёнка: Халёса Лазарь Романович

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1943
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