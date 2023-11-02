Олейник Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлейник Григорий

Олейник Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Клейнос Феврония

Мать ребёнка: Олейник Домна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Лесовых Наталья

Мать ребёнка: Олейник Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлёса Федосья

Мать ребёнка: Олейник Домна

Смерть
Неизвестно
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