Бурлуцкий Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлуцкий Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.12.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1974

Сын: Бурлуцкий Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Бурлуцкая Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
14.12.1979

Дочь: Боброва Марина Ивановна

Мать ребёнка: Бурлуцкая Ольга Андреевна

Смерть
25.12.?
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