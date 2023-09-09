Бурлуцкий Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.12.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1974
Сын: Бурлуцкий Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Бурлуцкая Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
14.12.1979
Дочь: Боброва Марина Ивановна
Мать ребёнка: Бурлуцкая Ольга Андреевна
Смерть
25.12.?