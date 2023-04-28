Виноградов Степан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов Степан Сергеевич

Виноградов Степан Сергеевич

avatar

Место рождения

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

14.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Дмитриев Сергей Дмитриевич

Мать: Дмитриева Ирина Васильевна

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1871 по 07.02.1938
Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Арест
07.02.1938
Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Осуждение
07.03.1938
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ст.58 п.10 или ст 74 УК БССР / коллективное дело Орлов Иван Сергеевич (1891), приговор ВМН.
Реабилитация осужденного
14.01.1956
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монахова Ираида Степановна

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монахова Александра Степановна

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Зинаида Степановна

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
14.03.1938
Красноярский край, Новоселовский р-он, пос. Новоселовка
Расстрелян по приговору Тройки при УНКВД Красноярского края
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close