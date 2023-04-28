Виноградов Степан Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти14.03.1938
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Место жительства
С 1871 по 07.02.1938
Арест
07.02.1938
Осуждение
07.03.1938
ст.58 п.10 или ст 74 УК БССР / коллективное дело Орлов Иван Сергеевич (1891), приговор ВМН.
Реабилитация осужденного
14.01.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монахова Ираида Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монахова Александра Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Зинаида Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.03.1938
Красноярский край, Новоселовский р-он, пос. Новоселовка
Расстрелян по приговору Тройки при УНКВД Красноярского края