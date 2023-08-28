Степанида Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Около 31.12.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ткачев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен

Отец ребёнка: Ткачев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарарина Ефросинья

Отец ребёнка: Ткачев Петр

Смерть
Около 31.12.1960
Похороны
Неизвестно
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