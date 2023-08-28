Степанида Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиОколо 31.12.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ткачев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен
Отец ребёнка: Ткачев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарарина Ефросинья
Отец ребёнка: Ткачев Петр
Смерть
Около 31.12.1960
Похороны
Неизвестно