Тарарина (Ткачева) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ткачев Петр
Мать: Степанида Филипповна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Тарарин Владимир
Рождение ребёнка
12.05.1925
Дочь: Тарарина Мария
Отец ребёнка: Тарарин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарарин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарарин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарарин Владимир
Смерть
19.04.1973