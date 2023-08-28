Тарарина (Ткачева) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарарина (Ткачева) Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.04.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

1865 г.р.

Муж

Дети

1917 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ткачев Петр

Мать: Степанида Филипповна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Тарарин Владимир

Рождение ребёнка
12.05.1925

Дочь: Тарарина Мария

Отец ребёнка: Тарарин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарарин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарарин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарарин Владимир

Смерть
19.04.1973
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