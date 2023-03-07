Каткова Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Каткова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Катков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Катков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Катков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Каткова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Катков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Катков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Катков Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно