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Каткова Мария Петровна

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Место рождения

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Каткова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Катков Николай Андреевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Катков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Катков Николай Андреевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Каткова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Катков Николай Андреевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Катков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Катков Николай Андреевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катков Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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