Чуракова (Петухова) Варвара Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова (Петухова) Варвара Кузьмина

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.04.1841

Сын: Петухов Феодор Михайлов

Отец ребёнка: Петухов Михайло Матфiев

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.02.1849

Дочь: Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Петухов Михайло Матфiев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Петухов Михайло Матфiев

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянiя Михайлова

Отец ребёнка: Петухов Михайло Матфiев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимiя Матфiева

Отец ребёнка: Петухов Михайло Матфiев

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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