Чуракова (Петухова) Варвара Кузьмина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1841
Отец ребёнка: Петухов Михайло Матфiев
Рождение ребёнка
06.02.1849
Дочь: Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Петухов Михайло Матфiев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Петухов Михайло Матфiев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянiя Михайлова
Отец ребёнка: Петухов Михайло Матфiев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимiя Матфiева
Отец ребёнка: Петухов Михайло Матфiев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно