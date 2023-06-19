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Чураков Козьма Иванов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Чураков Иван Кузьмин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чураков Корнил Кузьмин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чураков Константин Кузьмин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуракова Домника Кузьмина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуракова Варвара Кузьмина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устина Кузьмина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чураков Иван Кузьмин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно