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Петухов Михайло Матфiев

Место рождения

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Матфей Козмин

Мать: Ирина Егорова

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.04.1841

Сын: Петухов Феодор Михайлов

Мать ребёнка: Чуракова Варвара Кузьмина

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.02.1849

Дочь: Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Чуракова Варвара Кузьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Чуракова Варвара Кузьмина

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянiя Михайлова

Мать ребёнка: Чуракова Варвара Кузьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимiя Матфiева

Мать ребёнка: Чуракова Варвара Кузьмина

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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