Петухов Михайло Матфiев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петухов Матфей Козмин
Мать: Ирина Егорова
Рождение ребёнка
21.04.1841
Мать ребёнка: Чуракова Варвара Кузьмина
Рождение ребёнка
06.02.1849
Дочь: Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Чуракова Варвара Кузьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Чуракова Варвара Кузьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянiя Михайлова
Мать ребёнка: Чуракова Варвара Кузьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимiя Матфiева
Мать ребёнка: Чуракова Варвара Кузьмина
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно