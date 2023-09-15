Комов Аким Родионов
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти21.11.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1880
Мать ребёнка: Мелихова Агрипина Антонова
Рождение ребёнка
30.01.1883
Сын: Комов Семен Акимов
Мать ребёнка: Мелихова Агрипина Антонова
Рождение ребёнка
10.05.1885
Мать ребёнка: Мелихова Агрипина Антонова
Рождение ребёнка
09.04.1890
Сын: Комов Василий Акимов
Мать ребёнка: Мелихова Агрипина Антонова
Рождение ребёнка
15.06.1896
Дочь: Мария Акимова
Мать ребёнка: Мелихова Агрипина Антонова
Рождение ребёнка
25.04.1903
Дочь: Пелагея Акимова
Мать ребёнка: Мелихова Агрипина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1905