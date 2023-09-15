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Комов Аким Родионов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1852

Дата смерти

21.11.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.08.1880

Сын: Комов Александр Акимов

Мать ребёнка: Мелихова Агрипина Антонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.01.1883

Сын: Комов Семен Акимов

Мать ребёнка: Мелихова Агрипина Антонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.05.1885

Сын: Комов Димитрий Акимов

Мать ребёнка: Мелихова Агрипина Антонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.04.1890

Сын: Комов Василий Акимов

Мать ребёнка: Мелихова Агрипина Антонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.06.1896

Дочь: Мария Акимова

Мать ребёнка: Мелихова Агрипина Антонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.04.1903

Дочь: Пелагея Акимова

Мать ребёнка: Мелихова Агрипина Антонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комова Феодосия Димитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелихова Агрипина Антонова

Смерть
21.11.1905
Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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