Глухенький (Малышенко) Анатолий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1954
Дата смерти07.07.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.07.2003