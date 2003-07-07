Глухенький (Малышенко) Анатолий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухенький (Малышенко) Анатолий Яковлевич

Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

01.12.1954

Дата смерти

07.07.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1954

Отец: не указан

Мать: Глухенькая Мария Семеновна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
07.07.2003
Киев, Киевский уезд
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