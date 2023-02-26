Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

06.09.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1838

Муж: Косьма Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
06.09.1858
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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