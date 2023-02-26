Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти06.09.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1838
Муж: Косьма Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
06.09.1858
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область