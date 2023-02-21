Безруков Тарас Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безруков Тарас Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Безруков Иван Михайлович

Мать: Безрукова Алёна Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Безруков Константин Тарасович

Мать ребёнка: Безрукова Дарья Николаевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безрукова Дарья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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