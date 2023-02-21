Безруков Тарас Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Безруков Иван Михайлович
Мать: Безрукова Алёна Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Безруков Константин Тарасович
Мать ребёнка: Безрукова Дарья Николаевна
Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно