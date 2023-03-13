Любимова (Трубинъ) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Трубинъ) Марѳа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Трубинъ Ионъ

Мать: Ионова Дарья Данилова

Бракосочетание
17.01.1858

Муж: Любимовъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1860

Дочь: Любимова Елена

Отец ребёнка: Любимовъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1862

Дочь: Зоркова Агриппина

Отец ребёнка: Любимовъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1866

Дочь: Любимова Февронія

Отец ребёнка: Любимовъ Антонъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.10.1881

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Любимовъ Антонъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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