Любимова (Трубинъ) Марѳа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Трубинъ Ионъ
Мать: Ионова Дарья Данилова
Бракосочетание
17.01.1858
Муж: Любимовъ Антонъ
Рождение ребёнка
20.05.1860
Дочь: Любимова Елена
Отец ребёнка: Любимовъ Антонъ
Рождение ребёнка
02.07.1862
Дочь: Зоркова Агриппина
Отец ребёнка: Любимовъ Антонъ
Рождение ребёнка
22.06.1866
Дочь: Любимова Февронія
Отец ребёнка: Любимовъ Антонъ
Рождение ребёнка
03.10.1881
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Любимовъ Антонъ