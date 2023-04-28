Зоркова (Любимова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Любимова) Агриппина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.07.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1862

Отец: Любимовъ Антонъ

Мать: Любимова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Сын: Зорковъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Зорковъ Андрей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Зорковъ Захаръ

Отец ребёнка: Зорковъ Андрей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ѳекла

Отец ребёнка: Зорковъ Андрей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Зорковъ Елизаръ

Отец ребёнка: Зорковъ Андрей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Зорковъ Андрей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Зорковъ Андрей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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