Зоркова (Любимова) Агриппина
Место рождения
Дата рождения02.07.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1862
Отец: Любимовъ Антонъ
Мать: Любимова Марѳа
Рождение ребёнка
1888
Сын: Зорковъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Зорковъ Андрей
Рождение ребёнка
1890
Сын: Зорковъ Захаръ
Отец ребёнка: Зорковъ Андрей
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ѳекла
Отец ребёнка: Зорковъ Андрей
Рождение ребёнка
1895
Сын: Зорковъ Елизаръ
Отец ребёнка: Зорковъ Андрей
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Зорковъ Андрей
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Зорковъ Андрей