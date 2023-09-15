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Штепа Марфа Кондратьевна

Место рождения

Закотное

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1874

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович

ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1874г.,лист-120,зап-56
Бракосочетание
1876

Муж: Штепа Александр Антонович

Рождение ребёнка
19.10.1877

Сын: Штепа Мл. Иван Александрович

Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович

ГАДО , Ф -265-1-4, м/к-1877г.,лист-31,зап-52
Рождение ребёнка
29.03.1880

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович

Рождение ребёнка
02.05.1882

Сын: Штепа Афанасия Александрович

Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович

Смерть
Неизвестно
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