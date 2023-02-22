Клюкина (Пугина) Парасковья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Пугина) Парасковья Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

29.06.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Пугин Терентий

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1909

Муж: Клюкин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
23.03.1910

Сын: Клюкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1912

Дочь: Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.06.1913

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
29.06.1915
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