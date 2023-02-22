Клюкина (Пугина) Парасковья Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти29.06.1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Пугин Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1909
Рождение ребёнка
23.03.1910
Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
22.04.1912
Дочь: Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
08.06.1913
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреевич
Смерть
29.06.1915