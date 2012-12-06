Заклякова Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1921
Дата смерти06.12.2012
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1921
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1944
Дочь: Моргунова Галина
Отец ребёнка: Закляков Сергей
Рождение ребёнка
24.08.1946
Сын: Закляков Евгений
Отец ребёнка: Закляков Сергей
Смерть
06.12.2012
Похороны
Неизвестно
Сельцо-Петровское, Коломенский, Московская область