Заклякова Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заклякова Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1921

Дата смерти

06.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1921

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1944

Дочь: Моргунова Галина

Отец ребёнка: Закляков Сергей

Зарудня, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1946

Сын: Закляков Евгений

Отец ребёнка: Закляков Сергей

Зарудня, Коломенский, Московская область
Смерть
06.12.2012
Зарудня, Коломенский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Сельцо-Петровское, Коломенский, Московская область