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Зиновия Тимофеевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Тимофей Богданович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1896

Муж: Никифор Федосьевич

Рождение ребёнка
25.03.1902

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Федосьевич

Рождение ребёнка
20.04.1911

Дочь: Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Федосьевич

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