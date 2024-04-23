Зиновия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Тимофей Богданович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1896
Муж: Никифор Федосьевич
Рождение ребёнка
25.03.1902
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Федосьевич
Рождение ребёнка
20.04.1911
Дочь: Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Федосьевич