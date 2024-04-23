Никифор Федосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Федосьевич

Место рождения

Нивы д.

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1896

Жена: Зиновия Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.03.1902

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Зиновия Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.04.1911

Дочь: Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Зиновия Тимофеевна

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