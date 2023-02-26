Goerst Людвиг
Место рожденияЛюблин
Дата рождения12.12.1854
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1854
Отец: Goerst Sebastian
Мать: Goerst Marian
Люблин
Образование
?.06.1871
По окончании полного курса наук в Сувалкской мужской классической гимназии получил аттестат 17.6.1871 г. за № 930. Определен в Педагогические курсы, учрежденные при 2 Санкт-Петербургской военной ги... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1879
Сын: Goerst Герст Александр Мариан
Мать ребёнка: Goerst STANISŁAWA
Рождение ребёнка
28.12.1880
Сын: Goerst Герст Людвиг Леонард
Мать ребёнка: Goerst STANISŁAWA
Рождение ребёнка
30.10.1882
Сын: Goerst Герст Евгений Mаксимильян
Мать ребёнка: Goerst STANISŁAWA
Рождение ребёнка
02.12.1886
Сын: Goerst Герст Иполит
Мать ребёнка: Goerst STANISŁAWA
Рождение ребёнка
13.08.1910
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Goerst STANISŁAWA
Рождение ребёнка
13.08.1910
Сын: Goerst Герст Антоний
Мать ребёнка: Goerst STANISŁAWA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Goerst STANISŁAWA
Смерть
1917