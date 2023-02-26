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Goerst Людвиг

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Место рождения

Люблин

Дата рождения

12.12.1854

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1854

Отец: Goerst Sebastian

Мать: Goerst Marian

Люблин
Образование
?.06.1871
По окончании полного курса наук в Сувалкской мужской классической гимназии получил аттестат 17.6.1871 г. за № 930. Определен в Педагогические курсы, учрежденные при 2 Санкт-Петербургской военной ги... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1879

Сын: Goerst Герст Александр Мариан

Мать ребёнка: Goerst STANISŁAWA

Рождение ребёнка
28.12.1880

Сын: Goerst Герст Людвиг Леонард

Мать ребёнка: Goerst STANISŁAWA

Рождение ребёнка
30.10.1882

Сын: Goerst Герст Евгений Mаксимильян

Мать ребёнка: Goerst STANISŁAWA

Рождение ребёнка
02.12.1886

Сын: Goerst Герст Иполит

Мать ребёнка: Goerst STANISŁAWA

Рождение ребёнка
13.08.1910

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Goerst STANISŁAWA

Рождение ребёнка
13.08.1910

Сын: Goerst Герст Антоний

Мать ребёнка: Goerst STANISŁAWA

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Goerst STANISŁAWA

Смерть
1917
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