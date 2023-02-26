Goerst (Кюи) STANISŁAWA — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Goerst (Кюи) STANISŁAWA

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1879

Сын: Goerst Герст Александр Мариан

Отец ребёнка: Goerst Людвиг

Рождение ребёнка
28.12.1880

Сын: Goerst Герст Людвиг Леонард

Отец ребёнка: Goerst Людвиг

Рождение ребёнка
30.10.1882

Сын: Goerst Герст Евгений Mаксимильян

Отец ребёнка: Goerst Людвиг

Рождение ребёнка
02.12.1886

Сын: Goerst Герст Иполит

Отец ребёнка: Goerst Людвиг

Рождение ребёнка
13.08.1910

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Goerst Людвиг

Рождение ребёнка
13.08.1910

Сын: Goerst Герст Антоний

Отец ребёнка: Goerst Людвиг

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Goerst Людвиг

Смерть
Неизвестно
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