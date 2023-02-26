Goerst (Кюи) STANISŁAWA
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1879
Сын: Goerst Герст Александр Мариан
Отец ребёнка: Goerst Людвиг
Рождение ребёнка
28.12.1880
Сын: Goerst Герст Людвиг Леонард
Отец ребёнка: Goerst Людвиг
Рождение ребёнка
30.10.1882
Сын: Goerst Герст Евгений Mаксимильян
Отец ребёнка: Goerst Людвиг
Рождение ребёнка
02.12.1886
Сын: Goerst Герст Иполит
Отец ребёнка: Goerst Людвиг
Рождение ребёнка
13.08.1910
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Goerst Людвиг
Рождение ребёнка
13.08.1910
Сын: Goerst Герст Антоний
Отец ребёнка: Goerst Людвиг
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Goerst Людвиг
Смерть
Неизвестно