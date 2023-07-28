Боромикова Ефросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боромикова Ефросинья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Боромиков Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Боромиков Алексей Григорьевич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Боромиков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Боромиков Алексей Григорьевич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Боромиков Моисей Алексеевич

Отец ребёнка: Боромиков Алексей Григорьевич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Боромиков Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Боромиков Алексей Григорьевич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боромиков Алексей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд