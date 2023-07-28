Боромикова Ефросинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Боромиков Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Боромиков Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Боромиков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Боромиков Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Боромиков Моисей Алексеевич
Отец ребёнка: Боромиков Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Боромиков Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Боромиков Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно