Агафья Вторая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Вторая

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Семененко Ефимия Никитична

Отец ребёнка: Семененко Никита Никитич

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Семененко Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Семененко Никита Никитич

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Семененко Алексей Никитич

Отец ребёнка: Семененко Никита Никитич

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Семененко Епистимия Никитична

Отец ребёнка: Семененко Никита Никитич

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Семененко Марина Никитична

Отец ребёнка: Семененко Никита Никитич

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Семененко Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Семененко Никита Никитич

Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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