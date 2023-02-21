Агафья Вторая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Семененко Ефимия Никитична
Отец ребёнка: Семененко Никита Никитич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Семененко Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Семененко Никита Никитич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Семененко Алексей Никитич
Отец ребёнка: Семененко Никита Никитич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Семененко Епистимия Никитична
Отец ребёнка: Семененко Никита Никитич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Семененко Марина Никитична
Отец ребёнка: Семененко Никита Никитич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Семененко Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Семененко Никита Никитич
Смерть
Неизвестно