Михеев Афанасий Панкратиевич
Место рожденияпочинок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Рождение ребёнка
1747
Сын: Михеев Стефан Афанасиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Михеев Трофим Афанасиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно