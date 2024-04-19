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Михеев Афанасий Панкратиевич

Место рождения

починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Михеев Панкратий Иосифович

Мать: Михеева Иулитта Евфимиевна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Михеев Стефан Афанасиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Михеев Трофим Афанасиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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