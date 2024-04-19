Михеева Иулитта Евфимиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1725
Сын: Михеев Афанасий Панкратиевич
Отец ребёнка: Михеев Панкратий Иосифович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Михеев Феодот Панкратиевич
Отец ребёнка: Михеев Панкратий Иосифович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Михеев Никита Панкратиевич
Отец ребёнка: Михеев Панкратий Иосифович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Михеева) Евдокия Панкратиевна
Отец ребёнка: Михеев Панкратий Иосифович
Смерть
Неизвестно