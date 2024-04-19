Михеева Иулитта Евфимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Иулитта Евфимиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Панкратий Иосифович

Рождение ребёнка
1725

Сын: Михеев Афанасий Панкратиевич

Отец ребёнка: Михеев Панкратий Иосифович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Михеев Феодот Панкратиевич

Отец ребёнка: Михеев Панкратий Иосифович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Михеев Никита Панкратиевич

Отец ребёнка: Михеев Панкратий Иосифович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Михеева) Евдокия Панкратиевна

Отец ребёнка: Михеев Панкратий Иосифович

Смерть
Неизвестно

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